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Архив - Донецкая область

После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"

12.06.2018 11:19
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После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"

Во время переговоров глав МИД "Нормандской четверки" стороны обсудили возможность размещения миротворческого контингента на оккупированной части Донбасса и в первый раз заговорили об освобождении украинских пленных, которых удерживает российский режим на территории РФ.

Информацию об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, рассказав о "реальной дискуссии" в рамках переговоров, передает dialog.ua.
Климкин назвал две хороших новости переговоров: он отметил важность встречи после паузы и реальном обсуждении вопросов освобождения политзаключенных, а также размещения миротворческого контингента на Донбассе.

Политик также отметил, что ранее стороны никогда прежде не обсуждали судьбу политических заключенных и предметно не обговаривали формат миротворческой миссии в разнице сторон конфликта. Климкин заявляет, что встреча была полезной, однако для достижения результата нужно продолжать переговоры с международными коллегами Украины.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Берлин, переговоры, МИД, Лавров, миротворцы, Климкин, обмен пленными, РФ
 
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