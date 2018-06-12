Главная / Новости / Донецкая область / «Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж
Последние новости раздела
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО10:59
- «Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж10:19
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня08:58
- Жители Донетчины дают резкий отпор пропагандистам «ДНР» и высмеивают их08:08
- "Не ведитесь на вбросы, что мы сдали Травневое и Гладосово - там "жарко", но мы не сдаемся", - волонтер07:57
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт07:49
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ07:29
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
«Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж
12.06.2018 10:19
Оккупационные «власти ДНР» во время проверок на рынках Горловки «изымают» у торгующих всю наличность. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщают в соцсетях горловчане, близко столкнувшиеся в «проблемой», при «проверках» на рынках Горловки у торгующих изымается вся наличность. Больше всех от этого страдают продавцы сигарет. Теперь они предпочитают ходить на работу даже без карманных денег, опасаясь «проверок»:
«В последнее время продавцы сигарет в Горловке ходят на работу без карманных денег. Потому что во время «подобных „спецопераций“ изымается вся наличка, в том числе и та которая в карманах и кошельках. Чем такая „спецоперация“ отличается от гопстопа, источники не сообщают».
Теги: Донбасс, Горловка, наличные, торговец, оккупация, ДНР, рынки, проверки
Читайте также:
- Горловкой поставили править родственника Януковича
- Ад в Горловке: "Смерть, страх, ужас, лишения... Всё ваше сполна"
- "Мэр" Горловки: "Люди лишены средств к существованию. Доедаем, доживаем, донашиваем…
- Горловчане за время "русского мира" массово перешагнули "черту бедности и черту веры в будущее"
- Горловский ад: любой горожанин знает, что прилетает, от кого прилетает, но молчат
- Зайцево: кошмар без конца
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО10:59
- Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО10:40
- «Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж10:19
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня08:58
- Жители Донетчины дают резкий отпор пропагандистам «ДНР» и высмеивают их08:08
- "Не ведитесь на вбросы, что мы сдали Травневое и Гладосово - там "жарко", но мы не сдаемся", - волонтер07:57
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт07:49
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ07:29
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО10:59
- Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО10:40
- «Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж10:19
- Россия боится контроля миссии ООН на Донбассе: требует подписать несбыточную резолюцию09:57
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов09:38
- РФ перекрыла автомобильную границу для Украины - на КПП сотни машин застыли в ожидании09:21
- Стало известно, чем Трамп угостил Ким Чен Ына в Сингапуре09:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня08:58
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько08:46
- Жители Донетчины дают резкий отпор пропагандистам «ДНР» и высмеивают их08:08
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое