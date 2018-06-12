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Архив - Донецкая область

«Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж

12.06.2018 10:19
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«Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж

Оккупационные «власти ДНР» во время проверок на рынках Горловки «изымают» у торгующих всю наличность. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают в соцсетях горловчане, близко столкнувшиеся в «проблемой», при «проверках» на рынках Горловки у торгующих изымается вся наличность. Больше всех от этого страдают продавцы сигарет. Теперь они предпочитают ходить на работу даже без карманных денег, опасаясь «проверок»:

«В последнее время продавцы сигарет в Горловке ходят на работу без карманных денег. Потому что во время «подобных „спецопераций“ изымается вся наличка, в том числе и та которая в карманах и кошельках. Чем такая „спецоперация“ отличается от гопстопа, источники не сообщают».



Теги: Донбасс, Горловка, наличные, торговец, оккупация, ДНР, рынки, проверки
 
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