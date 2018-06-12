«Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж

12.06.2018 10:19

Оккупационные «власти ДНР» во время проверок на рынках Горловки «изымают» у торгующих всю наличность. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают в соцсетях горловчане, близко столкнувшиеся в «проблемой», при «проверках» на рынках Горловки у торгующих изымается вся наличность. Больше всех от этого страдают продавцы сигарет. Теперь они предпочитают ходить на работу даже без карманных денег, опасаясь «проверок»:

«В последнее время продавцы сигарет в Горловке ходят на работу без карманных денег. Потому что во время «подобных „спецопераций“ изымается вся наличка, в том числе и та которая в карманах и кошельках. Чем такая „спецоперация“ отличается от гопстопа, источники не сообщают».