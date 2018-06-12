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Самое доступное молоко в Киеве и Донецкой области, а самое недоступное - на Волыни
- Ассоциация поставщиков продолжает измерять покупательную способность украинцев исходя из разных продуктов, - написал на своей странице в Facebook генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. - Ранее уже были свинина и картофель. Сегодня мы сравниваем по молоку, передает kp.ua.
За последний год на среднюю заработную плату можно купить в среднем по Украине на 19 литров молока меньше, чем в прошлом году. По подсчетам наших экспертов, на основании данных официальной статистики за год, картофеля украинцы могут позволить себе купить больше на 27%, свинины меньше на 11%, а молока меньше на 5%.
Как написал Дорошенко, топ-5 областей, в которых можно приобрести всего литров молока на среднестатистическую зарплату выглядит следующим образом: Киев - 624 л, Донецкая - 424 л, Киевская - 394 л, Запорожская - 377 л, Днепропетровская - 374 л.
Пятерка регионов, в которых молока на среднюю зарплату можно приобрести меньше, такова: Волынская - 286 л, Херсонская - 290 л, Тернопольская - 296 л, Черниговская - 305 л, Закарпатская - 311 л. То есть, разница между Волынской областью и Киевом составляет 338 литров, или более чем в два раза.
А между первыми и последними оказались Николаевская область - 371 л, Львовская - 364, Полтавская - 354, Винницкая - 352, Черкасская - 346, Черновицкая - 344, Сумская - 337, Одесская - 329, Ровенская - 326, Хмельницкая - 323, Ивано-Франковская - 321, Житомирская и Кировоградская - по 320л, Харьковская - 316 и Луганская - 314л.
- Если исследовать увеличение потребления молока в год по областям, то рейтинг лучших выглядит иначе: Черновицкая область + 42 л, Днепропетровская + 29 л, Сумская область + 24 л, Запорожская + 22 л, Николаевская область + 18 л, - пишет Алексей Дорошенко. - А топ-5 областей по уменьшению потребления молока в год следующий: Луганская -64л, Хмельницкая -58л, Тернопольская -54л, Харьковская -50л, Киев -45л.
По его словам, только в восьми областях, это 32%, за год потенциально увеличилось потребление молока. На Киевщине покупательская способность не изменилась. Жителям других (64%) регионов пришлось уменьшить потребление.
- Поэтому утверждение, что уровень реальной покупательной способности рядового украинца значительно повысился за последние два года, выглядит преувеличением, - резюмирует специалист. - Мы видим рост минимальной и средней заработной платы, видим увеличение пенсий. Но, с другой стороны, скачок цен, который происходит в стране на продукты, сводит на нет увеличение доходов. Реальное увеличение доходов населения если и произошло, то на более скромные несколько процентов.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, молоко, минимальная зарплата, цены, пенсии, доходы
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