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Стали известны итоги переговоров «Нормандской четверки»
Вчера, 11 июня, в Берлине состоялись переговоры глав МИД в «нормандском формате», во время которых обсудили режим прекращения огня на Донбассе и размещение миротворческой миссии ООН.
Об итогах встречи, которая завершилась сегодня ночью, 12 июня, рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает zi.dn.ua.
«Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий. Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог друг с другом», – сказал он.
Глава МИД Германии также выступил за «беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ» на Донбассе и заявил, что министры иностранных дел стран «Нормандской четверки» договорились о ряде мер по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.
«К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий... Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными», – сообщил Маас.
По его словам, стороны договорились и далее проводить консультации экспертов «Нормандской четверки» по «формуле Штайнмайера», а также уделили особое внимание вопросу возможной отправки миссии ООН на Донбасс.
«Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели», – сказал глава МИД ФРГ на итоговой пресс-конференции в Берлине.
В свою очередь, Франция будет готова работать над формированием миротворческой миссии ООН на востоке Украины, однако сначала следует продвинуться в реализации Минских договоренностей, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира. Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей. Франция и Германия предложили принять участие в разминировании, выделив дополнительные средства, а также – предоставив консультации экспертов. Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены», – сказал он.
Как отметил Жан-Ив Ле Дриан, власти Франции и Германии готовы оказать помощь в разминировании на Донбассе.
Напомним, это первая встреча глав МИД стран-участниц «Нормандской четверки» с февраля 2017 года. В ней приняли участие глава МИД Украины Павел Климкин, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Германии Хайко Маас и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Теги: Донбасс, Берлин, ООН, переговоры, МИД, Лавров, миротворцы, нормандская четверка, Климкин
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