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Стало известно, кто заменит Жебривского
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак может возглавить Донецкую областную гражданско-военную администрацию после отставки Павла Жебривского.
«Я не комментирую. Без комментариев. Я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента. Если это нужно, возможно, я бы согласился», — сказал он.
Юрий Грымчак родился в Донецке. С апреля 2005 года по июнь 2006 года – заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации. Избирался народным депутатом по спискам Блока «Наша Украина — Народная Самооборона».
С октября 2016 года по март 2017 года – советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
10 марта 2017 года назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Источник Восстановление Донбасса
Теги: Донбасс, Донецкая областная администрация, Жебривский
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