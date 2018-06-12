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Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения
Сторонник боевиков "ДНР" из Горловки возмущен сложившейся на оккупированном Донбассе ситуацией и угрожает пожаловаться на власти "ДНР" России. Пользователь с именем Юстас Горловка пишет, что жителей оккупированного Донбасса местные власти душат налогами и штрафами, угрозами выбивая оплату за коммунальные услуги, несмотря на отсутствие денег у местных жителей. Более того, житель "ДНР" обвинил власти Захарченко в "уничтожении населения". Указанная ситуация происходит на фоне огромной задолженности по зарплатам в "ДНР", где многие получили оплату только за декабрь минувшего года. "На любой вопрос "а почему?" стандартный ответ: не нравится - рассчитывайся! Задолженность по зарплате - очень многие получили только за декабрь", - написал сторонник "ДНР". При этом житель Горловки настолько возмущен произволом "властей", что рассчитывает на помощь Следственного комитета России, которой угрожает написать заявление, обвиняя власти "ДНР" в разворовывании и нецелевом использовании денежных средств и уничтожении местного населения. "А теперь самое интересное. ВЫКОЛАЧИВАНИЕ денег из населения. По другому назвать этот процесс я не могу, именно выколачивание. С шантажом, давлением, незаконными действиями. ФЛП предлагают оплатить налоги наперёд, и чем больше, тем лучше. Различные штрафы, по любому поводу и любой инстанцией. Зашел проверяющий - надо платить... Одна надежда, на СК РФ. Вот только как правильно написать? Разворовывание и нецелевое использование денежных средств или преднамеренные действия, направленные на уничтожение населения?" - пишет он.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, угрозы, Захарченко
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