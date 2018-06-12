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Тука: У администрации Донецкой и Луганской областей достаточно средств на жилье для переселенцев
12.06.2018 15:58
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выразил надежду, что военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей начнут больше внимания уделять вопросу предоставления жилья переселенцам.
«Хочется, чтобы произошла не просто замена лиц, а произошла коррекция курса ВГА. В частности, меня больше всего не устраивает позиция относительно жилья для переселенцев.
Потому что средств хватает в обеих администрациях», – сказал он в эфире канала «112 Украина», комментируя уход в отставку главы ДонОВГА Павла Жебривского, передают novosti.dn.ua.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, жилье, оккупация, переселенцы, ВПЛ, Тука
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