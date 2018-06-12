- У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления12:41
- Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать огонь без согласования со штабом11:58
- Ночью в Донецке замечено движение тяжелой техники. Жители встревожены11:42
- После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"11:19
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО10:59
- «Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж10:19
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня08:58
- Жители Донетчины дают резкий отпор пропагандистам «ДНР» и высмеивают их08:08
- "Не ведитесь на вбросы, что мы сдали Травневое и Гладосово - там "жарко", но мы не сдаемся", - волонтер07:57
У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления
Писатель-террорист Прилепин в который раз пытается "угрожать" Петру Порошенко: на этот раз он пугает президента Украины российскими военными корреспондентами. Об этом он написал в Facebook, сообщает "Диалог.UA".
Прилепин высказался в отношении Пашинина, который воюет на украинской стороне против российских оккупантов. По словам писателя, к Пашинину обращено "слишком большое внимание со стороны СМИ".
Он убежден, что такое является ненормальным, и видит в этом странность. Также Прилепин сообщил о прибытии в так называемую "ДНР" неких российских военных корреспондентов, которые появляются на передовой только во время ожесточенных боев.
Боевик заявил, что Порошенко не понял какого-то намека, детали боевик не объяснил. Он добавил, что скоро что-то должно разрешится, но также не уточнил, что именно.
Ранее Прилепин заявил, что террористов не сломить ни при каких условиях и боевики ни за что не уйдут с Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, ДНР, боевики, Порошенко, угрозы, Захарченко, оккупанты
- Почему в «ДНР» у Захарченко пропадают люди?
- Главари группировок “ДНР” экстренно “собирают чемоданы”: в Донецке и Горловке уже исчез бензин
- В Луганске Захарченко заявил об объединении с "ЛНР": стало известно, что боевики хотят доказать Украине
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- "Россияне, заберите их, умоляем", - в Луганске обратились к РФ с неожиданной просьбой после визита Захарченко. ВИДЕО
- У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления12:41
- Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков12:18
- Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать огонь без согласования со штабом11:58
- Ночью в Донецке замечено движение тяжелой техники. Жители встревожены11:42
- После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"11:19
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО10:59
- Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО10:40
- «Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж10:19
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня08:58
- У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления12:41
- Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков12:18
- Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать огонь без согласования со штабом11:58
- Ночью в Донецке замечено движение тяжелой техники. Жители встревожены11:42
- После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"11:19
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО10:59
- Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО10:40
- «Проверки» торговцев на рынках Горловки превращаются в открытый грабеж10:19
- Россия боится контроля миссии ООН на Донбассе: требует подписать несбыточную резолюцию09:57
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов09:38
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое