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Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать огонь без согласования со штабом
Командирам подразделений Объединенных сил разрешено открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством.
Об этом в интервью УНН рассказал командующий операции Объединенных сил Сергей Наев, передают novosti.dn.ua.
«Командирам предоставлено право самостоятельно принимать решение относительно ответа на обстрелы для сохранения жизни и здоровья подчиненных и гражданских лиц», – заявил он.
По словам Наева, в боевых условиях ждать согласования «зачастую равнозначно цене человеческой жизни».
«Поэтому командиры подразделений хорошо знают порядок применения оружия и придерживаются его», – подчеркнул командующий ООС.
Операция Объединенных сил на Донбассе началась 30 апреля. Этот формат был введен президентом Украины вместо антитеррористической операции.
Теги: Украина, Донбасс, штаб, АТО, ВСУ, обстрелы, ООС
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