В Докучаевске ранена сотрудница КП «Вода Донбасса»

12.06.2018 16:51

Сегодня, 12 июня, на сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса» появилась информация о пострадавшей во время обстрела сотруднице.

«Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею», — говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшая находится в больнице.