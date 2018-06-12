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В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
12.06.2018 09:38
Жители временно оккупированного Донецка сообщают о том, что боевики «ДНР» и «менты» устроили усиленную проверку документов на улицах города.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
В соцсетях дончане сообщают: «Шахтостроителей и мира. Менты и вояки. Проверяют документы».
Теги: Донецк, Донбасс, документы, проверка, ДНР, боевики, соцсети
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