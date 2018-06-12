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В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
Жители временно оккупированного Тореза сообщают о страшном уровне смертности в городе. Речь ведется о смертности мирного населения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Тореза сообщают, что в городе резко выросла смертность среди мирного населения. В день умирают 3-4 человека. Так, за время военных действий население города сократилось с 80 до 50 тысяч. За этот год умерли 606 человек. В основном в городе остаются пенсионеры, а молодые люди стремятся выехать в более крупные города или вообще за пределы «ДНР». Жители города говорят, что происходящее становится неприкрытым геноцидом. При этом они отмечают, что до войны в городе работали предприятия – заводы, фабрики и шахты. Теперь в городе нет работы, но есть безнадежность и смерть. Даже те, кто в своё время поддерживал оккупационные «власти ДНР», разочарованы и понимают, что хорошего ждать не приходится.
Вот что пишет одна из жительниц Тореза в соцсети: «В моем городе до войны проживало 80 тысяч человек. С началом войны осталось около 50 тысяч жителей. За этот год в городе умерли 606 человек. Это в день 2-4 человека. У нас в городе 26 тысяч пенсионеров. Такими темпами город вымрет через 5-10 лет. Те молодые семьи, в которых рождаются дети, стараются выехать в большие города или вообще за пределы Республики. В моем городе весной 2015 года закрылось множество заводов, шахт, фабрик. Работы нет! Это мне напоминает геноцид! Я бы так не думала, если бы некоторые личности не наедали подбородок, а их лица не напоминали бы корейцев из-за заплывших жиром глаз. А когда я одна выращу сына, то ему скажут, что он обязан государству и должен стать на его защиту?!».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены
Теги: Донбасс, Торез, смертность, геноцид
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