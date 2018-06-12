"Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка

12.06.2018 21:09

Многочасовые очереди, выматывающие нагрузки, сильнейшие стрессы и немалые расходы – так живущие на территории "ДНР" и "ЛНР" ездят на подконтрольную Киеву территорию за украинскими пенсиями. Сегодня многие из донецких и луганских пенсионеров в очередях на блокпостах утверждают, что не поддерживали в 2014 году сепаратистский "референдум" и теперь вынуждены проходить "все круги ада" из-за тех, кто четыре года назад позвал на их родину "братскую Россию", передает "Диалог.UA".

По словам блогера Ольги Черненко, рядовой пенсионер, живущий на оккупированной части Донбасса, во время каждого переоформления пенсии (раз в год, а во время внеплановых верификаций и чаще, - ред) тратит около 8 тыс. грн на переезды, проживание, услуги "волонтеров" (так цинично называют себя дельцы, которые за вознаграждение в 4500 грн, а иногда и выше, помогают пенсионерам ходить по инстанциям), оплату за временную регистрацию по фиктивному адресу. Кроме того, каждое переоформление - это еще и немалые физические и психологические нагрузки, которые очень тяжело переносятся немолодыми людьми. А некоторые пенсионеры, не выдержав, умирают или в очередях на пунктах пропуска, или дома после возвращения. Блогер описывает мытарства своей матери, которой вместе с другими пенсионерами однажды четыре часа пришлось ночью под противным дождем ждать перевозивший их микроавтобус: водитель для ускорения процедуры прохождения пункта пропуска предложил пенсионерам перейти пункт пропуска пешком, чтобы подобрать их на выезде из "серой зоны", но сам автомобиль сильно задержался. "Мама ехала с одним из частных перевозчиков, задача которых свести пенсионера с "волонтером" – так называют тех, кто за деньги предоставляет свои услуги во всех ближайших украинских городах. Сама поездка стоила 1500 грн, а услуги такого "дилера" – 4500 грн. В сумму услуги входила прописка на год – 1200 грн, ночлег у "волонтера" – 100 грн/сутки и непосредственно сами услуги, в которые входили номерки в очередях и помощь в прохождении инстанций в ускоренном темпе", - рассказала луганчанка. Блогер задается вопросом о целесообразности таких пенсионных рейдов, которые стоят пенсионерам здоровья, а то и жизни. "И видели бы вы, как жалко выглядит тот пенсионер, когда проходит через все это", - добавляет блогер. Но для для многих пожилых людей, живущих на неподконтрольных территориях, возможность получать украинскую пенсию - это возможность хотя бы относительно нормально выживать. К слову сказать, многие луганские и донецкие пенсионеры сейчас говорят о том, что готовы терпеть и переносить все эти трудности ради того, чтобы хоть на немного побывать на свободной от РФ территории.