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За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ
За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. Российско-оккупационные войска 27 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещено минского договоренностями вооружения, сообщает 62.ua.
На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение.
На Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.
На Донецком направлении - вблизи Авдеевки и Пески. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.
Во время боевых действий прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения. Текущих суток по состоянию на 7.00 утра, потерь наших войск нет.
По данным разведки, двух оккупантов уничтожено и трое ранены.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, оккупация, ранения, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
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