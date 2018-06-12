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Архив - Донецкая область

Жителей Горловки напугал ночной звук массового движения техники боевиков

12.06.2018 13:02
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Жителей Горловки напугал ночной звук массового движения техники боевиков

Сегодня, 12 июня 2018 года местных жителей оккупированной Горловки напугал ночной звук движения военной техники боевиков ДНР. С 1 по 3 часов ночи по центральной дороге Горловки двигалась военная техника боевиков ДНР.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передают «Ведомости Донбасса».

«С 1 ночи начали массово ездить по Ленина (центральная улица — примечание ред.), с периодичностью в 15-20 минут — гул шел очень сильный. Гусеничная техника двигалась и КАМАЗЫ 100%.», — сообщают очевидцы.

«Кусок асфальта на Ленина положили, так сегодня ночью техника прошла и уже асфальт старый стал. Зачем его делать если потом все разрушется?», — сообщает житель Горловки, так же опубликовал фото поврежденного асфальта от военной техники боевиков ДНР.

Источник «Ведомостей Донбасса» в т.н. «силовых ведомствах ДНР» так же подтвердил ночное передвижение техники, объяснив данное движение, как передислокацию.



Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, ДНР, боевики, бронетехника, военная техника, соцсети
 
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