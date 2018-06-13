Грохот в Донецке. Исходящие залпы, которые слышала даже Авдеевка

13.06.2018 16:30

Во временно оккупированном Донецке прогремело несколько взрывов неясного происхождения. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Звуки были настолько мощными, что их слышали как в соседней Авдеевке, так и в оккупированной Макеевке.

«Центр громко», — пишут дончане.

«Слышно на Смолянке было», — добавил другой автор.

«Слышал весь город. И окрестности до Авдеевки», — отмечают комментаторы.

«С севера (возможно с-з) 2 раскатистых взрыва. Что это было? Что за взрыв?» — пишут местные жители.

«Шахтерская площадь и Текстиль 9.40 Минуту назад далеко тяжелый прилет? взрыв?» — отмечают дончане.

«Какой-то двойной взрыв был», — написал еще один автор.

«Шото сыльно бахнуло. Север… северо-запад», — уточняют комментаторы.

При этом очевидцы подчеркивают: звуки не были похожи на попадания снарядов — это исходящие залпы, обстрелы ведут боевики. «Вообще-то это были минуса», — пишут пользователи.

«Фіга сє мінус. Навіть у нас гупануло», — написал житель Авдеевки.

«Схоже знову міцний вибух», — констатируют очевидцы из Авдеевки.

«Один раз гахнуло в 9−39. Не макнии точно, нам на Жилухе иго никогда не слышно, а тут двери прыгали в доме и на улице все вздрогнуло. На взрыв не похоже, на выхлоп похоже было. Вроде пишут пво на Абакумова сработало», — позднее сообщили дончане.

Пока что подробностей произошедшего нет. Не известно, было ли это действительно ПВО или все же мощные залпы и взрывы.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com