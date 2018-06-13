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Архив - Донецкая область

Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ

13.06.2018 10:45
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Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ

Военный эксперт Михаил Самусь в интервью «Апострофу» рассказал, что террористы самопровозглашенных, не признанных мировым сообществом Донецкой и Луганской «народных республик» на временно оккупированной территории Донбасса методично запугивают местное население началом активных боевых действий в рамках информационной спецоперации.

Как информирует replyua.net, эксперт пояснил, зачем боевики занимаются распространением таких слухов. 

Так, военный эксперт отметил: «Они же говорили о наступлении украинской армии 3 июня, но эта дата давно прошла, и ничего не произошло. Смысл операции - в мобилизации информационного пространства России и ДНР. По законам информационной работы идет влияние на сознание человека, чтобы люди не задумывались о том, почему растет цена на бензин, нужно нести бред о том, что Украина может напасть на Россию, например. И это срабатывает. Ведь мы сейчас об этом говорим». 

Согласно словам Михаила Самуся, террористы регулярно сообщают о начале наступления бойцов Вооруженных сил Украины. 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, наступление, ОРДЛО, ООС
 
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