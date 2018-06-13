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КПП «Горловка будет временно закрыт

13.06.2018 09:15
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КПП «Горловка будет временно закрыт

Горловчане в соцсетях сообщают о том, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Горловка» (район украинского КПВВ «Майорск») боевики закроют на 2 дня по техническим причинам.

В объявлениях, вывешенных в Горловке, сказано, что «16 и 17 июня 2018 года на КПП „Горловка“ пропуск граждан осуществляться не будет».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, закрытие, КПП
 
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