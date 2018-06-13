Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!

13.06.2018 11:15

Организация «Донбасс SOS» опровергает слухи о том, что с 1 июня 2018 изменился срок пребывания на временно оккупированных территориях. Согласно им, срок якобы уменьшился с 59 дней до 50 дней.

Организация подчеркивает: «Это слухи, на данный момент не имеющие под собой никаких правовых оснований!»

«Пребывание на временно оккупированных территориях более 60 дней, как основание для отмены справки переселенца и, соответственно, выплат, предусмотрено статьей 12 Закона Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“. Здесь изменений нет!» — подчеркивают в «Донбасс SOS».

Организация напоминает, что справка переселенца может быть отменена в случае если человек:

подал заявление об отказе от нее;

совершил преступление: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;

выехал на постоянное место жительства за границу;

подал заведомо недостоверные сведения.

«Помните — никто не отменял свободу передвижения по территории Украины! Никто не может запретить вам перемещаться по территории Украины или обязать информировать о ваших поездках», — добавили в «Донбасс SOS».

Источник: https://donpress.com