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СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО

13.06.2018 07:10
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СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО

Служба безопасности Украины собрала и задокументировала факты пыток, физических и психологических издевательств, о которых рассказали почти 500 человек, побывавших в плену у террористов «Л/ДНР». Соответствующий документ размещен на сайте СБУ.

Заложников избивали, морили голодом, били электрическим током. Некоторых держали в обычных кабинетах, без санузла и проточной воды, где они спали на полках стеллажей для бумаг, некоторых — в земляной яме на улице… Кого-то забили до смерти, кто-то стал калекой.

Служба безопасности Украины обратилась ко всем правозащитным организациям с просьбой оказать помощь всем бывшим узникам российских террористов в подготовке обращений в Европейский суд по правам человека.

Также, в очередной раз, СБУ опровергла слухи о существовании так называемых «секретных тюрем СБУ»

«Служба действует исключительно в рамках действующего законодательства, все процессуальные действия с задержанными проходят в соответствии с нормами УПК, что подтверждается результатами инспекций представителей международных организаций по защите прав человека», — говорится в заявлении СБУ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, СБУ, плен, военнопленный, пытки, ОРДЛО
 
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