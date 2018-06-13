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В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов
Проект по установке бесплатных зарядных станций для мобильных устройств на территории Краматорска был изменен. Теперь, вместо лавочек с солнечными панелями на территории города будут установлены так называемые «солнечные деревья». Представители городского совета Краматорска опубликовали соответствующий протокол.
В тексте протокола сказано, что в реализацию одного из проектов «Бюджет громады» были внесены некоторые изменения. Так, запланированные лавочки с солнечными панелями будут заменены популярными ныне в мире «солнечными деревьями».
Отмечается, что бюджет проекта «Бесплатные уличные зарядные станции для мобильных устройств» составляет более 127 тысяч гривен. Сам проект предусматривал установку 6 лавочек в наиболее посещаемых местах города. Однако, после изменений число бесплатных станций зарядки уменьшилось до 2. Одно «дерево» установят в районе железнодорожного вокзала Краматорска, второе «пустит корни» возле автовокзала.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, мобильный телефон, солнечная энергия
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