Авдеевка в опасности: боевики "ДНР" ведут массированные обстрелы вблизи оккупированного Донецка

14.06.2018 11:56

Опорные пункты и позиции Вооруженных сил Украины подверглись массированным обстрелам и провокациям со стороны российских оккупантов.

Штаб Операции Объединенных сил обнародовал информацию о многочисленных провокационных обстрелах российско-террористических войск на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, на донецком направлении вблизи Авдеевки сепаратисты "ДНР" вели активные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из минометов.

Также на мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Талаковка и Водяное.

Более того, уже в течение ночи текущих суток, 14 июня, противник применял тяжелое вооружение по украинским позициям из района населенного пункта Докучаевска.