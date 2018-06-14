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Боевики «ДНР» мародерствуют на блокпостах
Жители временно оккупированных территорий Донетчины постоянно сообщают о фактах мародерства и вымогательства на блокпостах боевиков «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донетчины сообщают, что боевики на блокпостах «ДНР» специально собирают очереди, чтобы заставить людей платить. Даже те, кто был в своё время приспешниками «ДНР», разуверились и выражают недовольство:
«Насчет БП не знаю. Это — очень спорный вопрос… и очень сложный! Например, очень знакомые пенсионеры жаловались, что там не стесняются мзду брать, а чтобы пенсионеры проявляли активность и быстрее расставались с деньгами, держат в очереди по полдня…. Замечу это не на укр. БП, а на нашем».
Кроме того, подчеркивается, что боевики часто меняют крупные суммы гривен в обменниках: «товарисч в военной форме поменял крупную сумму гривен в обменнике, сел в машину, где его ожидали другие товарисчи…»
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики
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