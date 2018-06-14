Последние новости раздела
- Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе12:57
- Объединенные силы взяли в полукольцо опорный пункт боевиков12:33
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке12:14
- Авдеевка в опасности: боевики "ДНР" ведут массированные обстрелы вблизи оккупированного Донецка11:56
- На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение11:34
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций11:17
- Жители Донецка напуганы мощным взрывом10:55
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ10:36
- Окупанты «ДНР» испытали боевую РСЗО «Снежинка»10:13
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июня08:59
Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе
14.06.2018 12:57
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут регулярные потери в живой силе.
Истинные потери скрываются главарями боевиков «ЛДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
В своей ежедневной сводке «начальник пресс-службы ВС ДНР» Даниил Безсонов сообщил, что за сутки погиб один «военнослужащий ДНР».
Кроме того, пресс-центр штаба ООС сообщает, что в течение последних суток в ходе боев 5 оккупантов были ликвидированы, еще 4 ранены.
Теги: Россия, Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
Читайте также:
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ
- Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе12:57
- Объединенные силы взяли в полукольцо опорный пункт боевиков12:33
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке12:14
- Авдеевка в опасности: боевики "ДНР" ведут массированные обстрелы вблизи оккупированного Донецка11:56
- На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение11:34
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций11:17
- Жители Донецка напуганы мощным взрывом10:55
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ10:36
- Окупанты «ДНР» испытали боевую РСЗО «Снежинка»10:13
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июня08:59
- Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе12:57
- КАКУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СЕЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА?12:45
- Объединенные силы взяли в полукольцо опорный пункт боевиков12:33
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке12:14
- Авдеевка в опасности: боевики "ДНР" ведут массированные обстрелы вблизи оккупированного Донецка11:56
- На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение11:34
- ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы11:25
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций11:17
- Жители Донецка напуганы мощным взрывом10:55
- В Альпах построят музей Джеймса Бонда10:45
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- Освобождение Донбасса: подробно названы шаги, которые необходимо предпринять07:55
- Жители Донецка в ужасе: вот-вот бензина не будет и на «скорые»07:48
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения