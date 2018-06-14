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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки

14.06.2018 08:43
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Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки

Главарь «ДНР» Александр Захарченко «переназначил» своего ставленника – «мэра» временно оккупированной Горловки Ивана Приходько. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Главарь «ДНР» Александр Захарченко занялся «любимым делом» — подписанием «указов». В этот раз он «переназначил» своего ставленника, «мэра» временно оккупированной Горловки Ивана Приходько, убрав из названия его должности приставку «И.О.».

Следует напомнить, что ранее Приходько неоднократно «исчезал» и появлялись слухи о его «снятии».

В соцсетях, без энтузиазма, пользователи замечают «Такой себе привет всем, «уволившим» Ванечку».



Теги: Донбасс, Горловка, мэр, указ, оккупация, назначение, ДНР, Захарченко, соцсети
 
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