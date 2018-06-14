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Кремль дал "добро" на обстрелы позиций ВСУ: кураторы РФ готовят боевиков к эскалации на Донбассе - ГУР
В Министерства обороны Украины предупреждают о возможной эскалации вооруженного конфликта на востоке страны из-за российских кураторов "Л/ДНР".
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о намерении кураторов Кремля допустить эскалацию конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Согласно их данным, командование российских войск на Донбассе отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом. "Наемники, которые находятся на боевых постах, получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений", - говорится в сообщении.
В связи с этим представитель ГУР МОУ ожидают эскалации на фронте, ведь противник создал дополнительные условия "с целью обострения обстановки вдоль линии разграничения".
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минобороны, ГУР, РФ, ООС
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