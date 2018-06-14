Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке

14.06.2018 12:14

Вчера, 13 июня 2018 года, лидер горловских боевиков Иван Приходько подтвердил, что блокпост боевиков не будет работать 16 и 17 июня 2018 года, связав закрытие с реконструкцией.

«Уважаемые жители ДНР и ЛНР. В связи с реконструкцией КПП МАЙОРСК 16 и 17 июня КПП работать не будет.

Пропуск будет осуществляться через остальные официальные переходы...»,- написал лидер боевиков из Горловки Иван Приходько.

Источник: news.dn.ua