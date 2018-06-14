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Архив - Донецкая область

Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке

14.06.2018 12:14
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Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке

Вчера, 13 июня 2018 года, лидер горловских боевиков Иван Приходько подтвердил, что блокпост боевиков не будет работать 16 и 17 июня 2018 года, связав закрытие с реконструкцией.

«Уважаемые жители ДНР и ЛНР. В связи с реконструкцией КПП МАЙОРСК 16 и 17 июня КПП работать не будет.

Пропуск будет осуществляться через остальные официальные переходы...»,- написал лидер боевиков из Горловки Иван Приходько.

Источник: news.dn.ua



Теги: Донбасс, Горловка, закрытие, блокпост, ДНР, ЛНР, боевики, пункт пропуска, КПП, Майорск
 
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