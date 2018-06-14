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На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций
14.06.2018 11:17
На каждом направлении на временно оккупированном Донбассе российско-террористические войска ведут активные обстрелы и провокации воинов Украины.
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" не оставляют попыток спровоцировать новую волну конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"В районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций", - зафиксировали в штабе Операции Объединенных сил ситуацию в Луганской области.
В свою очередь, на горловском направлении интенсивные боевые действия были спровоцированы применением стрелкового оружия террористами "ДНР" в районах населенных пунктов Гладосово и Зайцево.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
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