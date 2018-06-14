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Архив - Донецкая область

Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков

14.06.2018 22:28
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Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков

Практически каждую ночь в оккупированной Горловке слышны движение тяжелой военной техники боевиков ДНР.

Ночь на 14 июня 2018 года оказался не исключением. В популярной группе в социальной сети фейсбук «Nova Gorlivka» опубликованы свежие кадры курсирования военной техники боевиков ДНР.

«Так начинается практически каждое утро в Горловке», — написал в сообществе «Nova Gorlivka».

Источник: news.dn.ua



Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, ДНР, боевики, бронетехника, военная техника, соцсети
 
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