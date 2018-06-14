Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков

14.06.2018 22:28

Практически каждую ночь в оккупированной Горловке слышны движение тяжелой военной техники боевиков ДНР.

Ночь на 14 июня 2018 года оказался не исключением. В популярной группе в социальной сети фейсбук «Nova Gorlivka» опубликованы свежие кадры курсирования военной техники боевиков ДНР.

«Так начинается практически каждое утро в Горловке», — написал в сообществе «Nova Gorlivka».

Источник: news.dn.ua