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Архив - Донецкая область

Окупанты «ДНР» испытали боевую РСЗО «Снежинка»

14.06.2018 10:13
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Окупанты «ДНР» испытали боевую РСЗО «Снежинка»

«Министерство обороны ДНР» провело испытания новых реактивных систем залпового огня «Чебурашка» и «Снежинка», произведенных военно-промышленным комплексом Донецкой народной республики. Учения проводились в Донбассе. Об этом сообщает ДонПресс с ссылкой на «Министерство информации ДНР».
Как отмечают боевики, комплекс был разработан для ударов на глубину до 10 километров
Командир исполнительной группы Александр Ширко рассказал о том, как создавалась РСЗО «Снежинка».
«Тяжело он создавался, долго мы шли к этому комплексу. Сначала была одинарная установка, потом все-таки решили ее увеличить, то есть поднять коэффициент мощности. Машина идет заряженная, то есть две ракеты на установке. После каждого старта зарядка — минуты, и можно работать дальше с корректировкой, с поправками», — пояснил он.
Александр Ширко также уточнил, что экипаж боевой машины состоит из двух человек — оператора и того, кто будет производить пуск.



Теги: Донбасс, испытания, вооружение, ДНР
 
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