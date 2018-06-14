Главная / Новости / Донецкая область / ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
Последние новости раздела
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины19:20
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева18:59
- В ОРДЛО сорвали проведение аварийно-восстановительных работ имушества «Водафон»18:18
- Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня17:07
- Боевики «ДНР» мародерствуют на блокпостах16:45
- В Донецке боевики ДНР разворовывают пустые квартиры16:07
- «Приватбанк» ограничил услуги для жителей Донбасса, прописанных в ОРДЛО15:52
- Тяжелое ДТП под Дебальцево: столкновение двух авто, есть жертвы15:36
ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
14.06.2018 20:45
Бойцы ООС нанесли мощный удар по позициям террористов 14 июня на Донбассе - у оккупанта серьезнейшие потери. О ночных подвигах бойцов Операции Объединенных сил сообщила в Facebook военный блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
Подробностями произошедшего она, по понятным причинам, не поделилась. В частности, не сообщила, где конкретно случилась стычка ВСУ с оккупационными войсками РФ. Известно только, что была она в ночь на 14 июня.
"Докладываю… Поохотились на славу", - отметила Руденко, уточнив, что бойцам ООС удалось уничтожить "Урал" оккупанта с боекомплектом и террористами. Точные потери врага уточняются. Примечательно, что у бойцов ООС в результате боя с оккупационными войсками РФ ни потерь ни ранений нет.
Теги: Донбасс, уничтожение, обстрел, потери, ВСУ, оккупанты, РФ, ООС
Читайте также:
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- Оккупант попытался разбомбить опорный пункт ООС под Марьинкой - "ответка" была болезненной
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Обстрелы и потери: полная сводка с Донбасского фронта за 26 мая
- Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Жертвы взрыва маршрутки в Голубовское говорят, что взрыв был внутри20:26
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины19:20
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева18:59
- В ОРДЛО сорвали проведение аварийно-восстановительных работ имушества «Водафон»18:18
- Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня17:07
- Боевики «ДНР» мародерствуют на блокпостах16:45
- В Донецке боевики ДНР разворовывают пустые квартиры16:07
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Жертвы взрыва маршрутки в Голубовское говорят, что взрыв был внутри20:26
- Журналист показал футболистов, которых убила Россия20:08
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины19:20
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева18:59
- Какие растения на Руси считались колдовскими18:38
- В ОРДЛО сорвали проведение аварийно-восстановительных работ имушества «Водафон»18:18
- Путин обманул россиян и повышает им пенсионный возраст17:55
- Какие растения на Руси считались колдовскими18:38
- Если Путин сейчас атакует Украину, все произойдет моментально17:32
- Политолог Кулик: На Донбассе началось «закріпачення» местного населения15:16
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- Освобождение Донбасса: подробно названы шаги, которые необходимо предпринять07:55
- Жители Донецка в ужасе: вот-вот бензина не будет и на «скорые»07:48
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения