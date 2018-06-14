ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами

14.06.2018 20:45

Бойцы ООС нанесли мощный удар по позициям террористов 14 июня на Донбассе - у оккупанта серьезнейшие потери. О ночных подвигах бойцов Операции Объединенных сил сообщила в Facebook военный блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Подробностями произошедшего она, по понятным причинам, не поделилась. В частности, не сообщила, где конкретно случилась стычка ВСУ с оккупационными войсками РФ. Известно только, что была она в ночь на 14 июня.

"Докладываю… Поохотились на славу", - отметила Руденко, уточнив, что бойцам ООС удалось уничтожить "Урал" оккупанта с боекомплектом и террористами. Точные потери врага уточняются. Примечательно, что у бойцов ООС в результате боя с оккупационными войсками РФ ни потерь ни ранений нет.