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Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 14 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
Евгения: «11:44. Машин много в сторону Бахмута, очередь двигается медленно».
КПВВ «Марьинка»:
Николай: «10:57. "Каргилл": хвост на спуске с моста»;
«Ansergchi»: «Если хвост на спуске, то (машин, – ред.) 70-80»;
Eugene: «13:42. "Каргилл": в сторону Курахово на спуске с моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
«Kot»: «12:40. В Еленовке около 100 машин в сторону Украины»;
Дарья: «14:20. Еленовка в сторону Украины: пеших нет»;
«Kot»: «14:56. Еленовка: 60-70 машин».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, очередь, пункты пропуска
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