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Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июня
14.06.2018 08:59
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 14 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку также 10.
Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк пусто.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 5 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 10.
Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 42,5 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
Нет данных
КПВВ «Марьинка»
8:29 Из Курахово пешие сразу на проверку, машин 0, на "ДНР" посту на въезд машин порядка 100.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных
КПВВ «Гнутово»
Нет данных
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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