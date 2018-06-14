Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины

14.06.2018 19:20

Курт Волкер считает, что благодаря этому можно будет урегулировать конфликт на Донбассе путем переговоров, ведь Сурков напрямую контактирует с Путиным. Владислав Сурков, который сумел сохранить пост помощника президента РФ, будет продолжать заведовать "урегулированием ситуации" на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает "Диалог.UA".

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что это благополучно скажется на решении вопроса о конфликте на Донбассе путем переговоров с Куртом Волкером, который представляет США. Потому как Волкер был уверен в том, что если вести переговоры с представителем РФ, который непосредственно контактирует с российским президентом, они закончатся положительно для Украины. Но действительно ли это так? Ведь предыдущая политика Суркова по отношению к Украине закончилась эскалацией конфликта на востоке Украины, да и боевики сейчас получили полную свободу действий и могут решать, когда и какое оружие применять. Что уж говорить о том, что оккупанты стягивают технику и войска к линии разграничения.