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Архив - Донецкая область

Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО

14.06.2018 08:34
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Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО

Новые орудия предназначены для удара по второй и третьей линии обороны. "Министерство информации" террористической организации "ДНР" показало общественности видео с полигона, где испытали реактивную систему залпового огня, которую они назвали "Снежинка".

Как отмечают боевики, комплекс был разработан для ударов на глубину до 10 километров, сообщает "Диалог.UA".

Как сообщает командир исполнительной группы террористов Александр Ширко, экипаж новой боевой установки состоит из двух человек: того, кто будет руководить пуском ракет, и оператора. Кроме того, он рассказал, что орудие получилось таким не сразу, сначала из "Снежинки" можно было выстрелить только одним зарядом. Теперь двумя. И на подзарядку нового оружия нужны считанные минуты.

Тем не менее, перед террористами стоит нерешенный вопрос удара по первой линии обороны, ведь "Снежинка" рассчитана на дальний бой. Добавим, что боевики "Л/ДНР" получили полную свободу действий на передовой. Теперь они могут открывать огонь, когда решат нужным, и стрелять из любых орудий.



Теги: Донбасс, полигон, ДНР, боевики, РСЗО "Град", террористы, ракетный комплекс
 
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