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Архив - Донецкая область

Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone

14.06.2018 14:35
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Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая состоялась в Минске, предложила ОРДЛО отремонтировать и инвентаризировать имущество мобильного оператора «Vodafone-Украина» на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает zi.dn.ua.

«В рамках экономической подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Водафон-Украина" на неподконтрольной территории», – написала Олифер.

Как известно, аварийно-восстановительные работы на территории ОРДЛО сорвали.

«Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивой мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения», – отметила пресс-секретарь Кучмы.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Донецка жалуются на ухудшение сигнала Vodafone.



Теги: Донецк, Донбасс, Минск, ремонт, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, боевики, ОРДЛО
 
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