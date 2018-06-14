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Архив - Донецкая область

В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными. Люди возмущены

14.06.2018 08:21
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В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными. Люди возмущены

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают о том, что оккупационные «власти ДНР» забирают в «собственность» не только ставки с рыбой, но и все возможные места отдыха жителей. Теперь, чтобы воспользоваться городским пляжем или искупаться в каком-нибудь городском водоеме, следует заплатить. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Ханжонково и Петровского, рассказывают, что оккупационные «власти ДНР» «поделили» между собой все места отдыха. Теперь за купание в Манаховском карьере в Ханжонково нужно заплатить 50 рублей. В Петровском, вблизи Саур Могилы боевики и «мэр» развлекаются стрельбой из автоматов и т.д. Вот что сообщают в соцсетях:
«#ОРДЛО #житьсталолучше Монаховский каменный карьер за Ханжонкова с этого года по 50р с купающихся, как говорится, велкам в светлое настоящее»,
«Кто-то 12стульев читал...»,
«Ну проснулись. У нас в районе все ставки поделены еще в 2015. В Петровском, возле Саур Могилы наш мер давно прибрал к рукам и приезжает поразвлечься стрельбой из автоматов, а мелкие лужи давно разобраны местными царьками».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены



Теги: Донбасс, отдых, водоем, ДНР
 
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