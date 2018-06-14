В Донецке боевики ДНР разворовывают пустые квартиры

14.06.2018 16:07

В оккупированном Донецке продолжается беспредел боевиков ДНР. Так, в ночь на 13 июня 2018 года в центре оккупированного города были обворованы 2 квартиры местных жителей, которые переехали жить в Украину.

Об этом «Ведомостям Донбасса» сообщили пострадавшие, которые обвинили боевиков ДНР в преступлении.

«Вчера, ночью, по ул. Артема произошел взлом моей квартиры на 3 этаже, соседи видели, как подъехала машина боевиков, оттуда вышли военные в форме и проникли в мою квартиру. В результате вынесли всю мою технику и другие вещи. Заявление в „полиции“ даже не рассматривали. Так же соседская квартира так же пустовала и была взломана боевиками», — сообщил пострадавший.