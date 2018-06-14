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Архив - Донецкая область

В Горловке в пришкольных лагерях детей учат строевой подготовке

14.06.2018 14:56
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В Горловке в пришкольных лагерях детей учат строевой подготовке

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области постоянно ломают психику детей, приучая их к оружию и вовлекая в причастность к НВФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В одной из школ временно оккупированной Горловки с детьми, посещающими пришкольный лагерь, проводят занятия по строевой подготовке.

Такие занятия проводятся «курсантами ОВПД «Молодая Гвардия» ВПК «Спартанцы» с целью военно-патриотического воспитания».

Представители «воинской части» проводят с детьми «практические занятия» занятия по строевой подготовке.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, дети, школа, лагерь, ДНР, боевики, оккупанты
 
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