В ОРДЛО сорвали проведение аварийно-восстановительных работ имушества «Водафон»

14.06.2018 18:18

В рамках заседания экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании «Водафон Украины» на неподконтрольной территории.

Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Фейсбук.

«Однако аварийно-восстановительные работы, которые необходимо выполнить на территории ОРДЛО, были сорваны. Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивого мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения», - отметила Олифер.

Источник 62.