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В ОРДЛО сорвали проведение аварийно-восстановительных работ имушества «Водафон»
14.06.2018 18:18
В рамках заседания экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании «Водафон Украины» на неподконтрольной территории.
Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Фейсбук.
«Однако аварийно-восстановительные работы, которые необходимо выполнить на территории ОРДЛО, были сорваны. Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивого мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения», - отметила Олифер.
Источник 62.
Теги: Донбасс, имущество, Vodafone, ОРДЛО
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