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Архив - Донецкая область

Жители Донецка напуганы мощным взрывом

14.06.2018 10:55
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Жители Донецка напуганы мощным взрывом

Вчера утром жители временно оккупированного Донецка около 9.40 были напуганы мощным взрывом, который слышали в нескольких районах города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что около 9.40 в городе произошел мощный взрыв. Впрочем, мнение были ли один раскатистый взрыв или 2 одиночных расходятся:

«- Виктория — с севера (возможно с-з) 2 раскатистых взрыва — Что это было? Что за взрыв?»,
«#Донецк Шахтерская площадь и Текстиль 9.40 Минуту назад далеко тяжелый прилёт? взрыв?»,
«Схоже знову міцний вибух»,
«Шото сыльно бахнуло. Север… северо-запад»,
«И что это бахнуло, МакНИИ? 9-39 #Донецк».



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, взрыв, ДНР, соцсети
 
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