Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир

15.06.2018 14:20

Более 60 семей внутренне перемещенных лиц получат в Мариуполе ключи от квартир, приобретенных за средства государственного и местного бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В субботу, 16 июня, Мариуполь с рабочим визитом посетит глава МинВОТ Вадим Черныш.

"Во время визита состоится торжественная церемония вручения ключей от квартир 63 семьям внутренне перемещенных лиц. Также министр пообщается с ВПЛ, которые получили в пользование временное жилье", - говорится в сообщении.

Квартиры приобретены в рамках реализации Постановления КМУ "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины" и софинансируются из местного бюджета Мариуполя с использование опыта Грузии.

Кроме того, в программе визита запланирована встреча Вадима Черныша с врачами первичного звена здравоохранения и передача медицинского оборудования 5 городским больницам.