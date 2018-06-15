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Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир
15.06.2018 14:20
Более 60 семей внутренне перемещенных лиц получат в Мариуполе ключи от квартир, приобретенных за средства государственного и местного бюджетов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В субботу, 16 июня, Мариуполь с рабочим визитом посетит глава МинВОТ Вадим Черныш.
"Во время визита состоится торжественная церемония вручения ключей от квартир 63 семьям внутренне перемещенных лиц. Также министр пообщается с ВПЛ, которые получили в пользование временное жилье", - говорится в сообщении.
Квартиры приобретены в рамках реализации Постановления КМУ "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины" и софинансируются из местного бюджета Мариуполя с использование опыта Грузии.
Кроме того, в программе визита запланирована встреча Вадима Черныша с врачами первичного звена здравоохранения и передача медицинского оборудования 5 городским больницам.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы
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