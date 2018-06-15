Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета

15.06.2018 19:53

Сбои в работе интернета, которые были сегодня, 15 июня, зафиксированы во временно оккупированном Донецке, якобы вызваны повреждением кабеля магистрального оператора телекоммуникаций в районе Зугрэса. Об этом сообщает местное «министерство связи».

Перебои начались после 11:00. Якобы это произошло потому, что специалисты предприятия «Компания „Вода Донбасса“» проводили несогласованные работы. В результате произошел обрыв кабеля в грунте.

На оккупированных территориях ведутся мероприятия по устранению технических неполадок. Работу сети обещают наладить до конца дня.

Источник: https://donpress.com