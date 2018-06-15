- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины19:20
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева18:59
- В ОРДЛО сорвали проведение аварийно-восстановительных работ имушества «Водафон»18:18
- Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня17:07
- Боевики «ДНР» мародерствуют на блокпостах16:45
Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады
В Донецке продолжается сильный пожар на шахте Куйбышевской. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Зарево пожара видно издалека — часть зданий полностью охвачена огнем.
«Снова пожар на шахте Куйбышевской. Шахта не рабочая. Горят вроде как склады», — уточняют местные жители.
«Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают #Донецк», — также добавил другой комментатор.
«Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают #Донецк», — сообщают авторы.
Пожар начался вчера после 19:00. По Донецку ходят слухи, что вначале на шахте что-то взорвалось, однако они ничем не подтверждены. Огонь и дым видны издалека — в некоторых районах столб дыма распространился на полнеба.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, шахта, пожар, склад
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- В Ровеньках боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:26
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Жертвы взрыва маршрутки в Голубовское говорят, что взрыв был внутри20:26
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины19:20
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева18:59
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Названо количество украинцев, которые прошли отбор для миротворческих сил ООН08:30
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- С законом о счетчиках случился казус: как теперь украинцы будут оплачивать коммуналку07:48
- В НАБУ начали дело в отношении президента ФФУ07:25
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Как правильно чистить уши – 4 способа22:05
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Как правильно чистить уши – 4 способа22:05
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- Какие растения на Руси считались колдовскими18:38
- Если Путин сейчас атакует Украину, все произойдет моментально17:32
- Политолог Кулик: На Донбассе началось «закріпачення» местного населения15:16
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"