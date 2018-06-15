В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу

15.06.2018 21:42

В Мариуполе грузовики с зерном пересекают почти весь город, чтобы попасть в порт, создавая неудобства жителям и ухудшая состояние дорог, пишет ЦТС.

Решить эту проблему может объездная дорога. Об этом на ІІІ Мариупольском аграрном форуме в Мариуполе рассказал секретарь городского совета Степан Махсма. Но строительство такой дороги требует привлечения средств международных доноров.

«Перед нами стоит огромный вызов и задача, как нам провести развязку и до терминала "Укртрансагро", и до терминала Мариупольского торгового порта. Мы не стоим на месте, мы ведем и планируем вести переговоры в дальнейшем со всеми возможными донорами. У нас были предварительные переговоры с Фондом регионального развития. Также мы планируем привлечь к этому проекту международных доноров - ЕИБ, ЕБРР, IFC», - сообщил Степан Махсма.

По его словам, реализация проекта также зависит от объединения Мариуполя с соседними селами Мангушского района, на территории которого планируется создание дороги.

Источник: http://mrpl.city