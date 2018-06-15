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В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу
В Мариуполе грузовики с зерном пересекают почти весь город, чтобы попасть в порт, создавая неудобства жителям и ухудшая состояние дорог, пишет ЦТС.
Решить эту проблему может объездная дорога. Об этом на ІІІ Мариупольском аграрном форуме в Мариуполе рассказал секретарь городского совета Степан Махсма. Но строительство такой дороги требует привлечения средств международных доноров.
«Перед нами стоит огромный вызов и задача, как нам провести развязку и до терминала "Укртрансагро", и до терминала Мариупольского торгового порта. Мы не стоим на месте, мы ведем и планируем вести переговоры в дальнейшем со всеми возможными донорами. У нас были предварительные переговоры с Фондом регионального развития. Также мы планируем привлечь к этому проекту международных доноров - ЕИБ, ЕБРР, IFC», - сообщил Степан Махсма.
По его словам, реализация проекта также зависит от объединения Мариуполя с соседними селами Мангушского района, на территории которого планируется создание дороги.
Источник: http://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, грузовик, дорога
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