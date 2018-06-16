Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины

16.06.2018 14:15

Ветераны АТО со всех регионов Украины приедут в Донецкую область на фестиваль, цель которого объединить бойцов АТО, общественных деятелей и активистов, военных психологов и представителей власти, отмечают организаторы.

Фестиваль приурочен ко Дню освобождения Краматорска и Славянска от пророссийсикх боевиков.

Мероприятие пройдет 4 июля — на горе Карачун, 5 июля — в городах Краматорск, Славянск, Бахмут, Константиновка.

«Это хорошая возможность обменяться информацией, узнать о том, какие проекты существуют в Украине для демобилизованных участников АТО», — говорится в сообщении.

Организаторами акции выступают Министерство молодежи и спорта Украины, ОО «Союз ветеранов АТО Донбасса» и ОО «Трухановская Сечь — Коло. медиа» при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации, Центра помощи участникам АТО, Центра поддержки ветеранов АТО и их семей «Поруч».

Источник: ИА «Вчасно»