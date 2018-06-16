- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»12:11
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности10:33
- Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки09:44
- Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством08:58
- Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются08:51
Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины
Ветераны АТО со всех регионов Украины приедут в Донецкую область на фестиваль, цель которого объединить бойцов АТО, общественных деятелей и активистов, военных психологов и представителей власти, отмечают организаторы.
Фестиваль приурочен ко Дню освобождения Краматорска и Славянска от пророссийсикх боевиков.
Мероприятие пройдет 4 июля — на горе Карачун, 5 июля — в городах Краматорск, Славянск, Бахмут, Константиновка.
«Это хорошая возможность обменяться информацией, узнать о том, какие проекты существуют в Украине для демобилизованных участников АТО», — говорится в сообщении.
Организаторами акции выступают Министерство молодежи и спорта Украины, ОО «Союз ветеранов АТО Донбасса» и ОО «Трухановская Сечь — Коло. медиа» при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации, Центра помощи участникам АТО, Центра поддержки ветеранов АТО и их семей «Поруч».
Источник: ИА «Вчасно»
Теги: Донбасс, Донецкая область, фестиваль, АТО
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»12:11
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности10:33
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»10:13
- Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки09:44
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу15:06
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Станислава Говорухина похоронили заживо13:26
- "Как удалиться с "Миротворца"?": житель Донецка назвал топ-темы в "ДНР"13:01
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»12:11
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными
- Боевики «ДНР» мародерствуют на блокпостах