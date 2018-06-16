КПВВ «Майорск» прекратил работу

16.06.2018 13:49

Сегодня, 16 июня, все КПВВ в районе операции Объединенных сил начали свою работу в штатном режиме согласно летнего графика работы в 06:00. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Однако уже в 06:25 пограничники в КПВВ «Майорск» получили информацию от лиц, которые пытались пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины, о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причине проведения ремонтных работ.

При этом отмечается, что заблаговременной информации о прекращении пропуска через мониторинговую миссию ОБСЕ или совместный центр координации и контроля за прекращением огня представители НВФ не предоставляли.

«В целях безопасности граждан и недопущения провокаций со стороны НВФ, решением Объединенного командного пункта Объединенных сил работа КПВВ "Майорск" временно приостановлена. Государственная пограничная служба Украины отмечает о возможных осложнениях при пересечении линии соприкосновения со стороны временно оккупированных территорий Донецкой области и учета этой информации при планировании маршрутов путешествий по другим контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что подразделениями Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы приняты дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров «Донецк-Курахово», «Донецк-Мариуполь». В КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» увеличен состав смен пограничных нарядов для предотвращения прогнозируемого большого накопления лиц и транспортных средств.

Источник Донецкие новости.