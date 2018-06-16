На Донбассе объяснили причину перебоев в работе интернета

16.06.2018 20:18

Сбои в работе интернета, которые возникли на подконтрольной «ДНР» территории, вызваны повреждением кабеля магистрального оператора телекоммуникаций в районе Зугрэса (Донецкая область). Об этом сообщили в «министерстве связи ДНР»

Отмечается, что сбои в работе сети Интернет начались с 11:00 из-за того, что специалисты местного городского управления коммунального предприятия «Вода Донбасса» проводили несогласованные работы, в результате чего произошел обрыв кабеля в грунте.

Также сообщается, что сейчас ведутся мероприятия по устранению технических неполадок. Работу сети планируется наладить до конца дня.

Источник Восстановление Донбасса