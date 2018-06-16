"Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы

16.06.2018 11:47

Цель тотальных проверок, устроенных террористами, не ясна. В соцсетях вчера вечером, 15 июня, в пабликах писали, что террористы массово задерживали людей, из-за чего в городах наблюдались большие пробки, а в некоторых местах пешеходам невозможно было пройти. Так, к примеру в Макеевке террористы решили провести облаву прямо на дороге, водителям устроили тотальную проверку, некоторых, по словам очевидцев, задержали, сообщает "Диалог.UA".

Люди жаловались, что из-за проверок не могли проехать несколько часов, и стали невольными свидетелями очередного всплеска беспредела оккупантов. "Вот и я сегодня попала. "Приятно" провела вечер в очереди из Донецка домой. А шо дома делать?!" - писали в соцсетях жители ОРДО. Кстати, в данном районе пробка растянулась аж до самого МИСИ, боевики проверяли водителей, следовавших из оккупированного Донецка в Макеевку. Аналогичная картина была и в районе "Мотеля". "Шмон шмоном, но так жестко, что перекрыли дорогу полностью. "Мотель", - делились очевидцы. В оккупированном Донецке террористы проверяли людей на бульваре Пушкина. При чем облаву устроили вечером пятницы. В пабликах даже в комментариях просили горожан не выходить на улицу и по возможности воздержаться от вечерних прогулок по городу.