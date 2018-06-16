Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой

16.06.2018 17:58

В соцсети Twitter пользователь Igor Girkin показал фото, как боевики из 4-й омсбр и 2-й омсбр на передовой заняты рытьем окопов, которое выливается в пьяные застолья и посиделки с девушками- сторонницами «русского мира».

На выложенных снимках, боевики даже не скрывают свои лица и показывают местность, в которой находятся, благодаря чему нередко становятся легкой мишенью для украинских военных.

Источник ДонПресс.