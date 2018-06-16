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Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой

16.06.2018 17:58
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Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой

В соцсети Twitter пользователь Igor Girkin показал фото, как боевики из 4-й омсбр и 2-й омсбр на передовой заняты рытьем окопов, которое выливается в пьяные застолья и посиделки с девушками- сторонницами «русского мира».
На выложенных снимках, боевики даже не скрывают свои лица и показывают местность, в которой находятся, благодаря чему нередко становятся легкой мишенью для украинских военных.
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, отдых, боевики, передовая
 
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